Invitan a celebrar el Día Internacional del Deporte con Carlos Salcido hoy en Polideportivo Luis H. Álvarez

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte gIMCFD) Juan José Abdo Fierro dio a conocer en compañía del ex futbolista mexicano Carlos Salcido la celebración por el Día Internacional del Deporte.



Dicha celebración se llevará a cabo hoy 16 de abril en punto de las 5 de la tarde en el campo de Wildcats en el polideportivo Luis H. Álvarez.



Ademas de tendrán como invitadas especiales al futbolista y ex seleccionado, Carlos Salcido y las Bravas FC, así como porras Kock Boxing y lucha libre.

El 6 de abril, se proclamó desde el 2013 por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y La Paz. Este año 2026 se celebra bajo el lema “El deporte tiende puentes y derriba barreras”.



Se tendrán Exhibiciones de wushu, karate, lima lama, kick boxing (combates) y presentación de lucha libre con pelea estelar de equipo 3 vs. 3 encabezado por El Chicano y El Boricua, impulsores de la escuela de lucha libre.

A través del comité olímpico mexicano, se cuenta con la presencia de Carlos Salcido. Una de las figuras más emblemáticas con la selección mexicana, desde su debut en el 2004 y con 124 partidos internacionales, siendo defensa y centrocampista con registro de 10 goles; titular en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Campeón de la Copa de Oro en el 2011 y Medallista de Oro en los Juegos Olímpicos en Londres 2012.

Así mismo , el acompañamiento de los equipos profesionales de Chihuahua: Apaches, Savage, Caudillos, Adelitas, Dorados beisbol y básquetbol.