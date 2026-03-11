Invitan a ‘Camina Trota o Corre con la Policía Municipal’

-La cita es este domingo 15 de marzo en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal invita a la comunidad deportiva y a todas las familias de Chihuahua, a unirse a la edición 2026 de ‘Camina Trota o Corre con la Policía Municipal’, este domingo 15 de marzo en el Polideportivo Luis H. Álvarez en punto de las 10:00 horas.

En esta actividad que forma parte de la celebración por el Día de la Familia, se recorrerá el circuito del Polideportivo Luis H. Álvarez, sitio emblemático del deporte en Chihuahua.

Los asistentes podrán correr o trotar al lado de sus familias, amigos y mascotas. También se extiende la invitación a todos los clubes de atletismo de la ciudad.

Se invita a todos los asistentes a acudir vestidos de blanco en claro símbolo de solidaridad y paz, valores que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, desea fortalecer en las familias.