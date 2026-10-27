Grupo de Mujeres Trans pide juicio político en vs de Carlos Olson; entregan oficio ante Congreso

Esta mañana integrantes de la Comunidad Tran y LGBTIQ+ acudieron al Congreso del Estado para hacer la entrega de un oficio con el fin de dar un juicio político en contra del diputado Carlos Olson por protección a violentadores que se hacen pasar por mujeres no gestantes y como atacante de la población LGBT.

“Venimos a iniciar un juicio político en contra del diputado Carlos Olson, se pueden dar cuenta, este a lo mejor va a haber muchas promotas en por qué este juicio político creo que el diputado Carlos Solso desde años ha estado

atacando a la población trans en la población LGBT de más, haciendo declaraciones que han incitado el odio, el rechazo hacia nuestra población en elGBT y ahora pues también apoyando a este grupo de personas que este tipo de maridos, eran esposos que violentaron a sus parejas, a su familia y hoy se dicen ser mujeres trans, lesbianas, madres no gestantes. este y bien sabemos pues no hay manera como todo de comprobarse, pero sabemos que salen de las oficinas del diputado Carlos Olson. Eso quiere decir que no sé que les está brindando el apoyo”, comentó Mayte Regina Gardea.

En este sentido destacó que así como se hizo un juicio político en contra de la diputada Leticia Ortega diputada de Morena, por lo cual houy sale el Grupo Unión y Fuerza de Mujeres Trans a hacer este requerimiento ante la Odicilia de Partes.



“Por eso es que ahorita por medio de este juicio político, tenemos que comprobar y nosotras sí traemos pruebas de que ya se le había denunciado por este discurso de odio que él ha emanado de su boca y desde una tribuna en el congreso del Estado y pues esto ya es el desborde como bien lo mencionabas tú, la gota que ya derrame el vaso al seguir apoyando a estas personas que lo único que son han estado atacándonos a mí y a mi compañera y a mi población trans estuvieron sacando este estas personas”, comentó.