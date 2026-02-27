Invita FITA a participar en sus próximos eventos deportivos y de motociclismo

El Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 invita a atletas y motociclistas
a participar en sus próximos eventos que se desarrollarán en los próximos meses en distintos
municipios del estado, como parte de su calendario anual.
Entre las actividades destaca el Ultra Maratón Caballo Blanco, que se realizará del 28 de febrero al 1 de
marzo en el municipio de Urique.
La competencia contempla distancias de 14K, 21K, 42K, 80K y 160K, y reconoce la tradición atlética del
pueblo rarámuri, así como la figura de Micah True “Caballo Blanco”.
La prueba reúne a participantes nacionales e internacionales que recorren los senderos de las
Barrancas del Cobre, uno de los principales escenarios naturales de la entidad y referentes del turismo
de aventura.
También se desarrollará el Rally Rodando a lo Grande, organizado por la Unión de Motociclistas de
Chihuahua A.C. (UMCH), que se desarrollará del 1 de marzo al 31 de diciembre en diversas rutas del
estado.
Este evento está dirigido a motociclistas de distintos motoclubes y a pilotos independientes, quienes
recorrerán 18 puntos turísticos distribuidos en igual número de municipios, lo que impulsa el turismo
por carretera en la entidad.
Para más información sobre el calendario de actividades del FITA Chihuahua 2026, la ciudadanía puede
consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.