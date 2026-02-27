Invita FITA a participar en sus próximos eventos deportivos y de motociclismo

El Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 invita a atletas y motociclistas

a participar en sus próximos eventos que se desarrollarán en los próximos meses en distintos

municipios del estado, como parte de su calendario anual.

Entre las actividades destaca el Ultra Maratón Caballo Blanco, que se realizará del 28 de febrero al 1 de

marzo en el municipio de Urique.

La competencia contempla distancias de 14K, 21K, 42K, 80K y 160K, y reconoce la tradición atlética del

pueblo rarámuri, así como la figura de Micah True “Caballo Blanco”.

La prueba reúne a participantes nacionales e internacionales que recorren los senderos de las

Barrancas del Cobre, uno de los principales escenarios naturales de la entidad y referentes del turismo

de aventura.

También se desarrollará el Rally Rodando a lo Grande, organizado por la Unión de Motociclistas de

Chihuahua A.C. (UMCH), que se desarrollará del 1 de marzo al 31 de diciembre en diversas rutas del

estado.

Este evento está dirigido a motociclistas de distintos motoclubes y a pilotos independientes, quienes

recorrerán 18 puntos turísticos distribuidos en igual número de municipios, lo que impulsa el turismo

por carretera en la entidad.

Para más información sobre el calendario de actividades del FITA Chihuahua 2026, la ciudadanía puede

consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.