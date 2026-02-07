Investigan fallecimiento de bebé en clínica del IMSS en Ávalos

La noche de este sábado se registró una movilización de autoridades en la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos, tras el fallecimiento de una bebé de apenas ocho meses de edad.

De acuerdo con el reporte preliminar, personal médico informó que los padres de la menor, pertenecientes a la etnia tarahumara, acudieron al nosocomio debido a una complicación de salud que presentaba la niña. Sin embargo, al momento de ser atendida, la bebé ya no contaba con signos vitales.

Según lo señalado por el personal de salud, la menor presuntamente tenía varios días enferma antes de ser llevada a recibir atención médica, situación que fue notificada a las autoridades correspondientes.

Al lugar arribaron agentes ministeriales para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones necesarias, a fin de esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si existió alguna omisión o responsabilidad.

El caso quedó a disposición de la autoridad competente, mientras se continúa con el protocolo legal correspondiente.