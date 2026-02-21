Investigación internacional confirma que Viagra, vacuna contra herpes zóster y riluzol podrían reducir el riesgo de Alzheimer

Un reciente estudio internacional ha puesto bajo la lupa a medicamentos ya aprobados y su posible efecto en la prevención del Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Entre los hallazgos destacan el sildenafilo (Viagra), la vacuna contra el herpes zóster y el riluzol, identificados como fármacos con mayor potencial para reducir el deterioro cognitivo.

Según información de Infobae, la investigación coordinada por la Universidad de Exeter y la Cleveland Clinic sugiere que estos tratamientos podrían abrir nuevas vías de prevención, además de acelerar futuros ensayos clínicos.

La Universidad de Exeter lideró un panel de 21 especialistas que evaluó 80 medicamentos ya aprobados. Solo tres fueron señalados como prioritarios para futuras investigaciones en prevención o tratamiento del Alzheimer:

Sildenafilo (Viagra)

Vacuna contra el herpes zóster (Zostavax)

Riluzol

Según información de Infobae, aunque la vacuna contra el herpes zóster mostró la señal más fuerte, el sildenafilo llamó la atención tras asociarse con una reducción del riesgo de Alzheimer entre 30% y 54%, según registros médicos analizados en Estados Unidos.

El doctor Feixiong Cheng, de la Cleveland Clinic, explicó que el sildenafilo podría proteger las células nerviosas, disminuir la acumulación de proteína tau en el cerebro y favorecer la circulación sanguínea cerebral, factores vinculados con una mayor protección ante el deterioro neuronal.

Reutilización de medicamentos: estrategia para acelerar tratamientos

La estrategia de reutilizar fármacos existentes se perfila como alternativa ante los altos índices de fracaso en el desarrollo de nuevos tratamientos para Alzheimer, destacan los expertos.

Información tomada de El Imparcial