Investiga Fiscalía violación agravada, trata de personas y trabajo forzado en rancho Las Luces

• Llama Fiscal Zona Centro a denunciar si hay más víctimas de este delito o similares

• Imputado reclutaba menores de edad para supuestamente vender donas en cruceros, pero ejercía en ellos violencia sexual y física

La Fiscalía de Distrito Zona Centro investiga los delitos de violación agravada y trata de personas, cometidos en perjuicio de dos víctimas masculinas, en la ciudad de Chihuahua, en hechos por el que el Ministerio Público, formuló imputación en contra de Héctor David H. S., quien se encuentra en prisión preventiva.

Así lo dio a conocer el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes en conferencia de prensa realizada este martes 17 de febrero, en donde recalcó la importancia de denunciar estos ilícitos, toda vez que permite reforzar el trabajo de investigación para llevar a los responsables ante los Tribunales.

“Sientan la confianza en las autoridades, de que se va a investigar por parte del Ministerio Público, Policía Ministerial, peritos, con la colaboración de la Policía Municipal, y confíen en que seremos cuidadosos con sus datos personales, para no revictimizar”, expresó.

Destacó la prontitud con la que se actuó para atender la denuncia de las víctimas, interpuesta el lunes 9 de febrero del año en curso, así como para detener con una orden de aprehensión al probable responsable el pasado jueves 12 de febrero, y llevarlo a la audiencia de formulación de imputación.

“Se logró hacer una investigación eficiente, rápida, de un caso muy complicado”, enfatizó el Fiscal, al tiempo de hacer un llamado a más posibles víctima de este acaso, o de otros similares, a que acudan a presentar la denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, Concepción Márquez Muñoz, informó que el 9 de febrero, dos víctimas, presentaron la denuncia en la que señalaban que en agosto del año 2022 fueron invitados a trabajar en la venta de donas, en cruceros viales de esta ciudad de Chihuahua.

Ambas víctimas declararon que comenzaron a vivir en el domicilio de David H. S., en el rancho Las Luces, ubicado en el Ejido Chuviscar, y meses después comenzó a agredirlos sexualmente y los obligaba a sostener relaciones íntimas también con otros cinco jóvenes más, o de lo contrario eran castigados con golpes hasta dejarlos inconscientes.

Dieron a conocer que, en abril de 2025, estando en el crucero de la avenida Pistolas Meneces lograron escapar, y se refugiaron en casa de uno de sus familiares, hasta que acudieron a denunciar.

De inmediato, la Unidad comenzó las investigaciones y solicitó una orden de aprehensión y cateo bajo la causa penal 286/2026, que fueron concedidas el día 12 de febrero por Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

La coordinadora resaltó que en el rancho se encontraron 15 personas del sexo masculino, de entre 18 y 30 años, las cuales dijeron haber sido reclutadas para trabajar de manera similar a los hermanos.

Describió que, en las diligencias participaron elementos del Ministerio Público y de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada, y de Grupo de Órdenes de Aprehensión, así como de la Unidad de Investigación en Delitos de Género y del Grupo K-9, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y peritos de la Fiscalía.

Como resultado -mencionó-, fue asegurado diverso material, como un DVR y aparatos celulares, los cuales quedaron integrados en la carpeta de investigación.

Héctor David H. S., fue imputado por los delitos descritos, en audiencia inicial que se desarrolló este pasado viernes 13, y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, para lo cual el Juez programó para el próximo jueves 19, la continuación con la audiencia de vinculación o no a proceso.

Cabe señalar que al imputado le fueron encontradas dos carpetas de investigación, una por el delito de usurpación de funciones, y otra por el de tráfico de órganos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).