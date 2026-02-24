Investiga FGE homicidio de dos personas encontradas en la carretera Parral – Chihuahua

Las víctimas permanecen sin identificar

En la escena se aseguraron diversos objetos de interés criminalístico

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, inició los trabajos de investigación para esclarecer los hechos en torno a la localización de dos personas sin vida, este martes 24 de febrero, a un costado de la carretera vía corta Parral- Chihuahua, a la altura del kilómetro 127, sobre la brecha que conduce a la comunidad de Las Mariposas.

Se trata de dos masculinos sin identificar, de aproximadamente 35 años de edad, quienes presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Se aseguró una pick up marca Nissan, línea Frontier, de color gris, en la que presuntamente viajaban.

En dicho vehículo, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales, aseguraron lo siguiente:

41 casquillos calibre 7.62 x 39.

01 cargador con 05 cartuchos útiles calibre 7.62×39.

17 casquillos .223.

01 arma corta marca Ruger, calibre 9 mm.

01 dron con estuche de plástico color negro.

07 baterías.

01 chaleco táctico antibalas con 04 cargadores.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, para realizar las necropsias correspondientes e iniciar los protocolos que permitan establecer su identidad.