Investiga FDZS presunta agresión sexual a menor de edad en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos relacionados con la presunta agresión sexual cometida en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad, ayer miércoles 07 de octubre, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por el Ministerio Público, se estableció que la víctima habría sido agredida sexualmente por otro menor de edad, en un domicilio de la colonia Real de Victoria, momentos antes de acudir a clases en el turno vespertino.

Esta representación social brindó atención oportuna a la adolescente, conforme a los protocolos establecidos y bajo una perspectiva de género, procurando en todo momento salvaguardar sus derechos y evitar su revictimización durante el desarrollo de las diligencias.

Asimismo, fue canalizada al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), en donde recibirá atención integral durante el periodo de investigación y en las etapas del procedimiento, de acuerdo con las necesidades que presente.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso de realizar investigaciones diligentes en los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, privilegiando en todo momento la protección de sus derechos y el acceso a la justicia.