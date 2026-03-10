Inversiones en manufactura podrían ser en aeroespacial, electrónica y médico; señala Index

René Espinosa Terrazas presidente de Index señaló que Chihuahua tiene muchas posibilidades de inversión en el sector de manufactura para este año, principalmente de microprocesadores, electrónica, aeroespaciales y médico.

“Tema de coches eléctricos, tema de estrategia de país consumidor que reduce el tema de los coches eléctricos con un impacto muy fuerte, sin embargo, los temas principales como microprocesadores y cuestiones electrónicas, aeroespaciales y médica que es lo que nos ha estado fortaleciendo en la industria de manufactura”, comentó.

Se esperan inversiones para este año una vez que pase la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) esto con el fin de mejorar el entorno económico.

Cabe destacar que aún hay oportunidades, Chihuahua es el estado más exportador del país por lo cual destaca el trabajo de la manufactura.