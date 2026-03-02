Intercambian Fiscalía de Chihuahua y Gobierno de Estonia presentación de Plataformas de Tecnología Digital

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por medio de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, encabezada por su Director Daniel Alejandro López Mariñelarena, presentaron al Gobierno de Estonia los avances tecnológicos digitales usando como bandera el proyecto “Justicia Digital y sus Servicios Automatizados”.

Dentro del ejercicio, se realizó una video-denuncia en tiempo real con el fin de mostrar el uso de la plataforma, además de los otros servicios digitales que ofrece la Fiscalía en apoyo a la ciudadanía y la creación y uso de las cabinas de video denuncias virtuales conocidas como (CADVI).

También, se expuso la necesidad de llevar la plataforma a todos los rincones del estado.

Al respecto, el Director de Innovación, Daniel López, informó que la geografía y las distancias en el estado de Chihuahua son extensas, sin embargo, pero se lleva un avance significativo y ya se cuenta con el servicio en los puntos estratégicos más importantes en el estado.

Mientras que, por parte del Gobierno de Estonia, a través de su representante Johanna-Kadri Kuusk, mostraron el uso y aplicación de su plataforma de denuncias en el país europeo, destacando una interfaz minimalista y práctica, ya que para ellos “lo práctico y lo sencillo es su carta de mayor fortaleza”, explicó la funcionaria.

Cabe señalar que, Estonia es líder mundial en digitalización, con el 99% de sus servicios públicos disponibles en línea 24/7, incluyendo votación electrónica, impuestos y salud. Basado en la infraestructura “X-Road” y una identidad digital segura desde el año 2000, el país ha eliminado el papel en la burocracia, destacando por su e-Residency para emprendedores.

En el caso de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado es pionera en México con los Servicios Automatizados.

Este intercambio contribuirá a mejorar el proyecto “Justicia Digital”, expresó Johanna Kadri Kuusk, quien resaltó el funcionamiento intuitivo y amigable de los servicios digitalizados de la FGE de Chihuahua.

El encuentro se dio a través de una videoconferencia en la sala audiovisual de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para lo cual, participó como interprete Inglés-Español, Estefanía Zamora.