Intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado 12 metros en la Cerro de la Cruz

CHIHUAHUA, CHIH.— El conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color dorado provocó un aparatoso accidente vial luego de intentar ganarle el paso a un tren de carga sobre la intersección de la avenida Vialidad Ch-P y la calle 62, en la colonia Cerro de la Cruz. Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, el guiador circulaba de norte a sur por la calle 62 cuando omitió la proximidad de la locomotora. Al cruzar las vías, la pesada unidad impactó el vehículo y lo arrastró aproximadamente 12 metros,proyectándolo contra señalamientos viales de alto y advertencia, los cuales terminaron totalmente derribados a su paso.

El convoy ferroviario detuvo su marcha de emergencia tras la colisión, lo que provocó el bloqueo de los cruces desde la calle 46. El cierre temporal de estas arterias generó un severo caos vehicular que se extendió por varios minutos sobre la Vialidad Ch-P, la avenida 20 de Noviembre y la calle Flores Magón.