Intensa granizada deja hasta un metro de hielo y provoca derrumbes en Ecatepec

Ecatepec, Méx. Una intensa granizada que cayó la tarde este martes provocó afectaciones en calles de varias colonias de la parte alta de la Sierra de Guadalupe en donde el nivel de granizo alcanzó en algunos puntos hasta el metro de altura, como en la colonia lomas de San Carlos; además, provocó el desplome los techos de una escuela y varios inmuebles, lo que provocó la movilización de los cuerpos de rescate.



La lluvia inició alrededor las 14:00 horas duró por espacio de 30 minutos y estaba acompañada de granizo, por lo que rápidamente cubrió calles de la colonia Lomas de San Carlos, Tulpetlac y parte de Lomas de Atzolco.



Las calles se tiñeron de blanco como lo fue la avenida Toluca que atraviesa dicha comunidad y la calle Tlalnepantla, que a lo largo de unas 10 cuadras se acumuló el hielo.



En la escuela primaria Luis G. Urbina donde estudian unos 300 alumnos, la techumbre del patio se vino abajo por la acumulación del granizo, sin que resultaran alumnos lesionados, pues se encontraban en el interior de sus aulas.



En calles aledañas el granizo alcanzó entre los 70 centímetros y el metro de espesor, por lo que inmediatamente, elementos de protección civil municipal activaron el protocolo de auxilio y comenzaron a hacer labores de limpieza.



Ahí también auxiliaron a salir a los niños mientras los padres acudían para recogerlos y ponerlos a salvo.



Los techos de algunas viviendas también quedaron con una gran cantidad de granizo y los vecinos salieron con palas, escobas y jaladores para retirarlo.



Se reportó la caída de otras estructuras techumbres en la parte baja, como en el Centro de Estudios Científicos número 3 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en donde se reportó la caída del techo del estacionamiento.



Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas, sin embargo desplegaron cuadrillas de Servicios Públicos, la Marina, la Policía municipal y del organismo de agua para auxiliar a la población.



Asimismo los cerros de la parte alta de Tulpetlac, en las faldas de la Sierra de Guadalupe, lucieron llenos de hielo.