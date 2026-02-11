Instalan SEyD y Sección 42 Comisión Estatal Mixta de Escalafón

– _Para Nivel Superior, y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Subsistema Estatal_

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instaló la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de Nivel Superior, y para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Lo anterior en seguimiento a la publicación el pasado 14 de enero de 2026, del Reglamento de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de Nivel Superior y PAAE, del Subsistema Estatal de Educación de Chihuahua.

Se trata de un instrumento que brinda certeza jurídica y ordena los procesos de promoción del personal.

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, dijo que con este órgano colegiado se avanza en la consolidación de procesos más transparentes, equitativos y apegados a la normatividad vigente, en beneficio de las y los trabajadores de la educación.

Subrayó que con este mecanismo, Chihuahua se reconoce como entidad pionera al establecer un procedimiento formal para la asignación de plazas de prefectura, fortalece la profesionalización y el reconocimiento al mérito laboral.

La Comisión quedó integrada por tres representantes propietarios de la SEyD y tres propietarios de la Sección 42 del SNTE.

El organismo sesionará al menos dos veces al año de manera ordinaria y tendrá como responsabilidad el análisis, estudio, coordinación y dictaminación en materia de escalafón tanto vertical como horizontal, para el personal directivo y docente del nivel Superior y PAAE.

A su vez, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal, reconoció la voluntad y coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del sector educativo, por la disposición para facilitar este órgano colegiado bipartito que atenderá dichos procesos.

En la instalación de esta Comisión, participaron como testigos de honor los subsecretarios de Educación Media Superior y Superior, de Planeación y Administración, así como de Educación Básica, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Federico Acevedo Muñoz, Lorenzo Arturo Parga Amado, respectivamente.