Instalan Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Educación

En la sala Legisladoras del edificio legislativo se llevó a cabo la instalación de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y de Educación, Cultura Física y Deporte, con el objetivo de fortalecer el análisis de diversas iniciativas orientadas a la prevención del delito, el civismo y la cultura de la legalidad desde el ámbito educativo.

En ese sentido la diputada Nancy Frías Frías, será quien presida dichas comisiones, con el compromiso de lograr un trabajo coordinado entre las áreas de seguridad pública, protección civil y educación.

También, se presentó el informe del Asunto 972, que propone reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley General de Educación, así como a sus homólogas en el estado de Chihuahua. La propuesta tiene como objetivo establecer convenios de colaboración entre los cuerpos de seguridad pública y los planteles educativos, a fin de impartir talleres sobre prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad.

La exposición de motivos señala que muchas niñas, niños y jóvenes enfrentan situaciones de riesgo como acoso, violencia o abuso sin recibir orientación oportuna, por lo que la escuela se presenta como un espacio fundamental para la prevención.

Asimismo, se destaca que en Chihuahua ya se realizan pláticas y talleres preventivos a cargo de autoridades especializadas, los cuales han tenido buenos resultados y una respuesta positiva de la comunidad escolar; sin embargo, estas acciones aún no cuentan con un respaldo legal claro. Ante ello, la iniciativa plantea permitir la colaboración voluntaria entre escuelas y autoridades de seguridad para brindar información y orientación preventiva, sin afectar la autonomía escolar ni sustituir la labor docente.

Entre los asistentes estuvieron las diputadas América Aguilar y Xóchitl Contreras, así como los diputados Francisco Sánchez, Arturo Medina, Pedro Torres y Óscar Avitia.