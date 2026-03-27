Instala ICHMujeres “Punto Naranja” en Comisión Estatal de Derechos Humanos

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), habilitó un nuevo “Punto Naranja” en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para brindar un espacio seguro y apoyo inmediato a mujeres en situación de peligro.

Este nuevo espacio se ubica en la avenida Zarco número 2427, de la colonia Zarco en Chihuahua capital.

El Punto estará a disposición de las ciudadanas para resguardo temporal, orientación y apoyo para contactar al 9-1-1.

El presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, y la titular del del departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género, Mara Fuentes Martínez, coincidieron en trabajar de manera conjunta en acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia de género.

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