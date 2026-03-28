Inspira Eduardo Nájera a jóvenes durante torneo Aguardianes 3×3

El torneo promueve en niñas, niños y jóvenes la responsabilidad y conciencia sobre el cuidado del agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua inauguró el torneo de basquetbol Aguardianes 3×3, en el marco del Día Mundial del Agua, con el objetivo de fomentar una cultura de uso responsable del recurso entre niñas, niños y jóvenes.

Como parte de las actividades, participó el exjugador de la NBA y orgullo chihuahuense, Eduardo Nájera, quien ofreció una plática motivacional y convivió con los asistentes en el Gimnasio Nayo Revilla, donde compartió su experiencia basada en el esfuerzo y la disciplina.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, agradeció la presencia del deportista y señaló que este tipo de testimonios impactan de manera positiva en la niñez y juventud, al demostrar que con constancia y determinación es posible alcanzar metas.

Durante el evento se destacó que los valores del deporte, como el compromiso, también deben reflejarse en la vida cotidiana para contribuir a la protección de los recursos naturales.

La JMAS reiteró que el torneo Aguardianes 3×3 forma parte de una estrategia integral que impulsa la cultura hídrica mediante el deporte, la convivencia y la participación de la comunidad.