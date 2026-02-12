Insistirá Fiscalía en reclasificar muerte de la maestra Edna como feminicidio

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que el Ministerio Público insistirá en reclasificar la muerte de Edna Marilú C. L., quien se desempeñaba como docente en Hidalgo del Parral, como un caso de feminicidio.

Ello luego de que la autoridad judicial desestimó que el imputado haya procedido de manera intencional, atendiendo a la consideración de la defensa, de tratarse de un homicidio imprudencial.

Edna Marilú C. L., de 27 años de edad falleció el pasado 02 de febrero luego de que su pareja sentimental, identificado como Juan de Dios V. M., la atropelló en las afueras de su domicilio, luego de sostener una discusión con ella.

“Vamos a intervenir con toda seguridad, vamos a tratar de que se reclasifiquen porque la Fiscalía sostiene que fue intencional y lo que la defensa está alegando es de que fue accidental, pero todavía tenemos un juicio para poder acreditar nuestro dicho”.