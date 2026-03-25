Innecesario empatar revocación de mandato con elecciones: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda consideró que no existe necesidad de que el proceso de revocación de mandato se empate con el proceso electoral del 2027.

Ello luego de que en la propuesta de la Reforma Electoral se propone empatar dichos procesos, cuando la revocación de mandato correspondería hacerse hasta el 2028.

“Hay que buscarle las orejas al lobo y no solo irnos por lo evidente, sino tratar de interpretar qué es lo que le está pasando a estos partidos aliados que ellos se están dando cuenta que no es solo la posibilidad de unos cambios”.

Agregó que, tanto el Plan A como el Plan B parecen más una ocurrencia que llevan a un trasfondo negativo para la democracia del país.