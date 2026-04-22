Inmuebles incendiados en Aldama servían como casas de seguridad, señala SSPE

Derivado de diversos hechos en los que se reportan situaciones de inseguridad en la región entre Aldama y Ojinaga, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por instrucción de Gilberto Loya, ha determinado reforzar los niveles de vigilancia y presencia policial con el objetivo de recuperar la tranquilidad.

A raíz de esto, los despliegues policiales que se mantenían con anterioridad se fortalecieron con más elementos y mayor participación. Durante estos recorridos de reforzamiento táctico, los elementos retiraron una serie de ponchallantas a la altura del kilómetro 22.

Además, se sostuvo una reunión de coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la estrategia de colaboración y recorridos conjuntos para incrementar la presencia de seguridad en la zona.

Entre las localidades recorridas se encuentran Chorreras, Falomir y El Pueblito, siendo en estos donde los elementos localizaron diversas viviendas calcinadas; sin embargo, al realizar entrevistas ciudadanas y labores de proximidad, en conjunto con trabajos de inteligencia, se determinó que dichas viviendas fungían de manera eventual como casas de seguridad utilizadas por integrantes del crimen organizado.

La Policía del Estado reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, a través de acciones firmes y un combate directo y eficiente en contra del crimen organizado.