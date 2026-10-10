Inicia secretario Luis Aguirre acercamiento con policías estatales en Ciudad Juárez

Como parte de sus primeras actividades al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Luis Ángel Aguirre Rodríguez pasó revista al personal del destacamento de la Zona Norte en Ciudad Juárez, donde destacó la importancia de mantener la cercanía con los elementos y dar continuidad al trabajo operativo de la institución.

Durante el encuentro, reconoció la labor policial y recordó su formación inicial en las instalaciones del C4. Asimismo, refrendó su compromiso de acompañar al personal en las operaciones y supervisar su desempeño. “En mí pueden encontrar un aliado, alguien en quien se pueden respaldar. Es un compromiso que hago a partir de este día: estar con ustedes en las operaciones, ser cercano, pero también exigir resultados”, expresó.

El secretario señaló que la profesionalización, el equipamiento, los vehículos y la tecnología representan una responsabilidad institucional para mejorar las condiciones de los agentes y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. También exhortó al personal a actuar con profesionalismo, integridad y empatía, respetando en todo momento la dignidad de las personas.

Aguirre Rodríguez llamó a los elementos a priorizar su seguridad y la de sus compañeros, cumplir sus funciones con responsabilidad y analizar continuamente sus actividades para identificar oportunidades de mejora. Además, reiteró su disposición para gestionar apoyos y atender las necesidades del personal operativo.

Finalmente, reconoció los avances del área de Despliegue Policial y el trabajo de los mandos y equipos operativos, a quienes convocó a mantener la disciplina, el compromiso y la colaboración para ofrecer un servicio de excelencia en Ciudad Juárez y el resto del estado. Advirtió también que no habrá cabida para conductas contrarias a la misión de servir y proteger a las y los chihuahuenses.