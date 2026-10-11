Evacuan a 15 adultos mayores de un asilo debido a un incendio

Unos 15 adultos mayores fueron evacuados del asilo Dulce Hogar, el cual se ubica en la colonia Cuauhtémoc.

El asilo se ubica sobre la calle Allende, entre Talavera y Luis Pasteur, y fue evacuado por un incendio que se propagó en dos cuartos del lugar.

En el inmueble había dos cuidadores, además de que policías del distrito Zapata y jóvenes seminaristas apoyaron a sacar a los adultos.

Paramédicos realizaron la revisión de al menos tres adultos mayores, a quienes les colocaron oxígeno y valoraron, además de que una mujer de 97 años requirió atención médica especializada en un hospital. El área permaneció bajo resguardo de los policías municipales y bomberos.