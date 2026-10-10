Rinde protesta Cruz Pérez Cuéllar ante el Consejo Nacional de Morena como coordinador de la Defensa de la 4T en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar rindió protesta como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, en un acto que marca una nueva etapa para Morena en el estado, con la mira puesta en las elecciones de 2027.

La toma de protesta se realizó durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde el partido formalizó la designación de sus coordinadoras y coordinadores en las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Al asumir esta responsabilidad, Pérez Cuéllar se comprometió a trabajar por Chihuahua e impulsar los principios de la Cuarta Transformación, en un escenario político en el que Morena busca fortalecer su organización territorial y consolidar su presencia rumbo a la próxima contienda electoral.

Durante la sesión, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó a las y los coordinadores estatales a mantener contacto permanente con las comunidades, escuchar las demandas ciudadanas y reforzar la estructura del partido desde el territorio. También destacó la importancia de ejercer esta responsabilidad con humildad, cercanía y compromiso, así como promover la formación política y abrir espacios de participación para las juventudes.

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, tomó la protesta correspondiente y convocó a preservar la unidad partidista, sumar a quienes participaron en los procesos internos y no resultaron seleccionados, y privilegiar el diálogo por encima de las diferencias. El objetivo, subrayó, debe ser colocar los intereses colectivos por encima de las aspiraciones individuales.

Entre las principales tareas planteadas a los coordinadores se encuentran fortalecer la organización en las comunidades, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y construir alianzas políticas sustentadas en principios compartidos.

Con esta toma de protesta, Cruz Pérez Cuéllar asume formalmente la responsabilidad de encabezar los trabajos de la transformación en Chihuahua ante le máximo órgano de decisión en el partido, en una etapa en la que la organización, la unidad interna y la cercanía con la ciudadanía serán factores clave para Morena en su ruta hacia 2027.