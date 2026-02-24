Inicia Policía Municipal programa de prevención para universitarios

Se cuenta con una proyección de actividades hasta el mes de abril

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) arrancó el programa “Jornadas de Prevención Universitaria”, dirigido a estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el objetivo de informar sobre la seguridad, prevenir delitos y fomentar la autoprotección.

El titular de la DSPM, Julio Salas, impartió una plática sobre el trabajo que realiza la corporación, mediante mecanismos de tecnología con los que los elementos velan por la seguridad de las familias en su ciudad.

El programa incluye conferencias y actividades prácticas sobre:

Seguridad en la ciudad: Estado actual, incidencia delictiva y estrategias de prevención.

Violencia de género y UAVI: Identificación de señales de alerta, canales de apoyo y dinámicas de prevención.

Prevención cibernética: Protección de identidad digital, detección de fraudes y consejos prácticos.

Salud mental: Autocuidado emocional, manejo de estrés, ansiedad y depresión.

Programa “Siempre Acompañadas”: Prevención para mujeres y uso de la app “Yo Segura”.

Preparación ante emergencias: Prevención de incendios y manejo de extintores por el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate.

Con estas acciones, la Policía Municipal refuerza el vínculo con la comunidad estudiantil y promueve espacios seguros en Chihuahua Capital.