Inicia FGR investigación contra 3 detenidos, trasladaban migrantes por 2 mil pesos

Tras la puesta a disposición de tres personas, la Fiscalía General de la República (FGR) inició las investigaciones correspondientes, por su probable participación en la comisión del delito de transporte de personas extranjeras con agravantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.

Al realizar funciones de seguridad en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica de Samalayuca, ubicado sobre la carretera Villa Ahumada-Ciudad Juárez, elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal del Instituto Nacional de Migración detuvieron a tres personas, en flagrancia, cuando transportaban al interior de la caja seca, acoplada a un vehículo tipo tractocamión a cuatro personas de origen extranjero, que no pudieron acreditar su legal estancia en México.

Durante la intervención, los elementos militares rescataron a tres adultos de nacionalidad guatemalteca y una persona menor de edad, de nacionalidad salvadoreña, quienes manifestaron que se dirigían a Ciudad Juárez, con la intención de llegar a los Estados Unidos de América y señalaron a las tres personas detenidas, como quienes les cobrarían la cantidad de dos mil pesos mexicanos por trasladarlos de Delicias a Ciudad Juárez.

Los tres detenidos y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, instancia que, a través del agente del Ministerio Público de la Federación integra la investigación para determinar, dentro del tiempo constitucional, la situación jurídica de los detenidos y migratoria de las personas extranjeras.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar,

Av. Abraham Lincoln No. 826, Col. La Playa, Cd. Juárez, Chih. CP 32310

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