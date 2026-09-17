Inicia en octubre dispersión aérea de mosca estéril, será en Sonora y llegaría a la Sierra de Chihuahua

Benjamín Carrera Chávez, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que durante la primera semana de octubre se tiene previsto iniciar con la dispersión de la mósca estéril vía aérea, con un centro de distribución en Hermosillo, Sonora.

Posteriormente se abrirá un centro de distribución en Chihuahua, sin embargo, de momento el de Hermosillo tendría alcance hasta la Sierra de Chihuahua.

Mencionó que a la fecha se han dispersado alrededor de 80 millones de pupas en la entidad y que la planta de producción en Chiapas genera alrededor de 40 millones de moscas a la semana que buscan frenar la plaga del gusano barrenador en el ganado.

El delegado indicó que el último corte que recibió sobre la plaga en Chihuahua arroja 85 casos activos por lo que consideró que la dispersión de la mosca está funcionando de manera correcta y que la plaga se encuentra contenida en la entidad.

Además, se espera que con la temporada inversal disminuya aún más el número de casos activos en la entidad, sin embargo, aclaró que la plaga permanecería presente durante 3 a 5 años.