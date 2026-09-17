Señala JMAS que cortes de la CFE siguen imparables, sin garantías de que dejen de ocurrir

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir Sáenz indicó que los cortes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguen imparables, sin garantías de que dejen de presentarse.

Mencionó que en junio se registró el máximo histórico de reportes que la JMAS envió a la CFE y en agosto ocurrió lo mismo.

Recordó que los apagones de la CFE provocan que millones de litros de agua dejen de extraerse, afectando el servicios a miles de usuarios.

Asimismo, dijo que afortunadamente las altas temperaturas han disminuido, lo que reduce la demanda de agua, sin embargo, la problemática con la CFE se queda como un antecedente para el siguiente año.