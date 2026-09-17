Destaca PRI “responsabilidad política e institucional” de Maru por buscar reunirse con Sheinbaum: “es abonarle a la no polarización”

Ante el oficio enviado por la gobernadora Maru Campos a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reunirse con ella durante su visita a Ciudad Juárez este fin sábado para revisar temas prioritarios para Chihuahua y que requieren la cooperación de la Federación, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, destacó la “responsabilidad política e institucional” de la Gobernadora.

“La responsabilidad política e institucional que la Gobernadora está asumiendo en relación a la visita de la Presidenta a través de esta carta, es un sentido positivo para todos. Los temas que aborda la Gobernadora en la carta me parecen también prudentes: el tema de la seguridad, el tema del agua, el tema del campo, el tema de la reunión privada para que ellas puedan dialogar. Me parece que es fundamental”, expresó Domínguez.

Asimismo, el dirigente priista añadió que “la carta de la Gobernadora es abonarle al diálogo, es abonarle a la no polarización y creo que debe de ser productivo para Chihuahua, y a eso le apostamos nosotros a que puedan tener un diálogo fructífero”.

A nadie nos conviene estar divididos, porque después quienes ganan son los enemigos de la sociedad, que es el crimen organizado, que son quienes están vulnerando la paz y la tranquilidad del país. Hay que darle vuelta a la página, porque las cosas de política, cuando te las tomas personales, dejan de ser asuntos de la política. Y creo que esto es elevar el nivel, es tener un puente de comunicación que me parece positivo, y bueno, yo creo que es sano”.