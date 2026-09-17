Pareja de apenas 20 y 18 años, las víctimas del doble homicidio en el Libramiento Oriente

Una joven pareja, de apenas 20 y 18 años de edad, fue víctima de un doble homicidio registrado en el Libramiento Oriente, donde ambos fueron localizados sin vida el pasado 16 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado identificó a las víctimas como Irving Gabriel C. B., de 20 años, y Katerine Camila E. S., de 18 años, quienes fueron encontrados en las inmediaciones del kilómetro 12.5 de dicha vialidad.

El hallazgo de los cuerpos movilizó a elementos de seguridad y personal de la Fiscalía, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio, así como establecer el móvil y dar con los responsables del ataque contra la joven pareja.