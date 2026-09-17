Entrega Congreso el reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública

En Sesión Solemne encabezada por los Poderes del Estado, fue entregado el reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública 2026, en sus tres categorías, quienes se hicieron acreedores de una medalla, una placa conmemorativa y cincuenta mil pesos.

Lo anterior, luego de que la presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, diputada Nancy Janeth Frías Frías, presentara el informe con los nombres de las personas ganadoras de dicho reconocimiento.

Dentro de su participación, la Legisladora agradeció a todas y todos los participantes, y agregó que institucionalizar este reconocimiento no fue solamente para crear una medalla, sino fue mandar el mensaje claro que en Chihuahua sí valoramos a quien le sirven con valentía con disciplina y compromiso.

“Gracias por demostrar que todavía hay mujeres y hombres dispuestos a servir con honor; gracias por cuidar nuestras calles, nuestras familias y nuestra tranquilidad. Hoy Chihuahua los reconoce a través del Congreso del Estado y queremos que se queden con un mensaje importante, su trabajo importa, su esfuerzo y su servicio jamás debe pasar desapercibido”; culminó.

En este sentido, las personas ganadoras, de acuerdo al resultado emitido por el jurado calificador, fueron:

-En la categoría al Mérito Policial, otorgado por actos en beneficio del Estado, la institución o la población, dentro o fuera del servicio y con trayectoria ejemplar durante el desempeño del servicio institucional, se entregó a Yoko Hernández Domínguez, Supervisora Segundo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chih. y a Cristian Jhair Ríos Cervantes, Policía de Academia de la Dirección de Seguridad y Pública Municipal de Chihuahua, Chih.

-Categoría a la Heroicidad Policial, entregado a quiene hayan salvado vidas humanas o bienes del dominio público de la Nación, del Estado o de los municipios arriesgando o poniendo en peligro su vida, fue otorgado a Rosario Prieto Eleuterio, Policía 1ro por Comisión y Policía 3ro por Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chih., y a Bryan Antonio Rojas Aguirre, Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chih.

-En la categoría al Trabajo de Investigación en Materia de Seguridad Pública, otorgado por el aporte de conocimientos técnicos o científicos desde las áreas policial, ministerial y/o pericial que hayan permitido resolver alguna investigación o bien, realizado investigaciones de carácter policial, ministerial y/o pericial en beneficio del Estado, la institución o de las víctimas. Fue entregado a Rosa Esquivel Salas, Perito en la Unidad Forense de Lofoscopia, Fiscalía General del Estado de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y a Fernando Habacuc Manrrique Beltrán, Policía Primero, Instructor de la Academia de Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chih.

En representación de la Maestra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado, el Lic. Omar Tinoco Torres, Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, externó que en Chihuahua se reconoce a quienes todos los días hacen de la seguridad un servicio, una responsabilidad y en muchas ocasiones un acto de valentía.

“Esta medalla reconoce más que una acción o un trabajo específico en el campo, reconoce años de preparación de disciplina de sacrificio y compromiso; nuestro reconocimiento, porque el servicio policial también se vive en casa, compartiendo ausencias, preocupaciones y sacrificios. Porque fortalecer la seguridad, también significa reconocer y respaldar a quienes están en la primera línea de trabajo o Chihuahua”, agregó.

Cabe destacar que las personas ganadoras obtuvieron el mejor promedio, una vez que el Jurado Calificador analizara los expedientes de las participaciones y emitiera la calificación bajo los rubros “trayectoria”, “capacitación” y “mérito” con valores porcentuales distintos.