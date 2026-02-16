Inicia Congreso de Chihuahua los Foros de Turismo 2026 para fortalecer la legislación estatal

Con el objetivo de impulsar y actualizar el marco jurídico del sector turístico en la entidad, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Turismo, presidida por el diputado José Luis Villalobos García, inició oficialmente los Foros de Turismo 2026.

Estos espacios de consulta tienen como propósito principal llevar a cabo el análisis de las iniciativas No. 913 y 1004, así como recibir propuestas ciudadanas y del sector especializado que contribuyan a fortalecer la legislación en la materia, y dieron inicio en el Mezzanine del Congreso del Estado con la asistencia de consejos consultivos estatales y regionales de turismo, sector empresarial, asociaciones hoteleras, e instituciones académicas.

El proceso de consulta continuará durante los meses de febrero y marzo de 2026 en puntos estratégicos del estado:

* Hidalgo del Parral: Viernes 20 de febrero, 13:00 hrs. En Casa Museo Palacio Alvarado.

* Casas Grandes: Jueves 26 de febrero, 11:00 hrs. En Museo de las Culturas del Norte (Paquimé).

* Ciudad Juárez: Viernes 27 de febrero, 11:00 hrs. En Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF).

* Guerrero: Viernes 6 de marzo, 11:00 hrs. En Restaurante La Cava.

* Creel: Sábado 7 de marzo, 11:00 hrs. En The Lodge at Creel Hotel & Spa.

Al anuncio se dieron cita las diputadas Rosana Díaz (MORENA), Yesenia Reyes (PAN), y el diputado José Luis Villalobos (PRI), así como la presidenta de Cocentro, Claudia Portillo; el director del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Turismo, José Jordan; la titular del Cluster Minero, Cristina Muñoz; la representante del Hotel Misión Tarahumara, Ivonne Barriga; la directora de Chihuahua Espectacular, Gloria Ortiz; así como los diputados federales Alex Domínguez y Noel Chávez, Miguel Alonso Reyes.