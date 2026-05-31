Inicia Colombia con el conteo de votos presidenciales

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una decisión que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

Las urnas abrieron a las 8.00 hora local (13:00 GMT) y cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), e inmediatamente comenzó el conteo de los votos por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y que se espera tenga resultados consolidados unas dos horas después.

“En el día de hoy millones de colombianos han votado de manera pacífica, han salido de manera copiosa a las diferentes puestos y mesas de votación, más de 122.000, a ejercer sus derechos políticos con total y absoluta libertad”, dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, tras el cierre de los comicios.

El registrador destacó el “espíritu democrático” de estas elecciones que transcurrieron sin mayores incidentes pese a que la campaña estuvo marcada por varios hechos de violencia política y ataques guerrilleros en diferentes parte del país.

Información tomada de Aristegui Noticias