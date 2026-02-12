Ingresa el frente frío 34; traerá nublados y vientos a territorio estatal

Este jueves, el frente frío núm. 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua.