Ingresa el frente frío 33; prevén descenso en las temperaturas y heladas en la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la entrada del frente frío 33 y la masa de aire polar que lo impulsa, generará a partir de hoy un ambiente muy frío a frío por la mañana con heladas en la Sierra Tarahumara.

Ante dicho pronóstico, la dependencia recomendó a la población abrigarse, proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas, evitar anafres o calefactores de leña en espacios cerrados, conducir con precaución en carreteras, y resguardar a las mascotas y al ganado.

Este miércoles dicho sistema frontal favorecerá un ambiente muy frío por la mañana con heladas y templado por la tarde, así como viento con rachas superiores a 45 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Janos, Bocoyna, Guachochi, Parral y Ojinaga.

Para el jueves se prevé ambiente frío por la mañana con heladas y templado por la tarde para la zona serrana; habrá rachas de hasta 35 km/h en Guachochi, Parral, Jiménez y Camargo; lluvias aisladas a dispersas en Madera, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo.

Además hay posibilidad de aguanieve o nieve en las zonas con mayor altitud de la región serrana, para la noche del jueves y madrugada del viernes.

Temperaturas máximas y mínimas para este miércoles: Chihuahua 19/7°C, Juárez 17/4°C, Janos 18/1°C, Madera 15/1°C, Temósachic 17/-1°C, Cuauhtémoc 15/1°C, Ojinaga 19/7°C, Delicias 22/8°C, Camargo 22/9°C, Jiménez 21/10°C, Parral 20/9°C, Bocoyna 14/0°C, Chínipas 30/15°C, Guachochi 14/0°C y Balleza 13/-2°C