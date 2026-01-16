Informan en FGE Occidente acerca del Registro Nacional de Eficiencia Ministerial

Coordinadores del Ministerio Público de las Unidades de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, participaron en una reunión en la que se informó sobre la creación del Registro Nacional de Eficiencia Ministerial (RNEM).

El director de Estadística y Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, Luis Domínguez, dio a conocer que el RNEM se da en cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indicó que, a través de este programa, en todo el país se busca dotar de información para la evaluación e implementación de políticas públicas, así como un instrumento para estandarizar el desempeño de las instituciones de procuración de Justicia.

El evento se llevó a cabo ayer jueves, en las instalaciones del auditorio de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en donde se hizo la explicación a los coordinadores, quienes harán extensiva la información los y las agentes del Ministerio Público.

En la reunión encabezada por el Dr. Luis Domínguez, se contó con la presencia del de personal de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado.