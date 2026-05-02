AEI Zona Sur reporta 52 órdenes de aprehensión y 4.8 kg de droga en abril

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, informó sobre los resultados obtenidos durante el mes de abril, derivados de las acciones de investigación, prevención y reacción desplegadas en la región.

En el rubro de recuperación de vehículos, se reportó la localización de 09 unidades con reporte de robo, así como el aseguramiento de 08 automotores relacionados con posibles hechos delictivos o con irregularidades en su documentación.

Como parte de las labores para reforzar la seguridad, fueron aseguradas dos armas cortas, con lo que se inhibe su posible uso en actividades ilícitas.

En la lucha contra los delitos contra la salud, se logró el aseguramiento de 4.804 kilogramos de droga, entre marihuana, cocaína y metanfetamina. De igual forma, se destruyó un plantío con alrededor de seis mil plantas de amapola.

En lo correspondiente a la procuración de justicia y combate a la impunidad, los elementos de la AEI cumplimentaron 52 órdenes de aprehensión y realizaron 21 detenciones en flagrancia por distintos delitos.

Asimismo, se logró ubicar a 17 personas con reporte de ausencia y/o desaparición, lo que permitió brindar tranquilidad y certeza a sus familiares.

Durante el periodo que se informa, se ejecutaron dos órdenes de cateo, acciones que permitieron la detención de probables infractores y asegurar diversos indicios de interés para las investigaciones.

A fin de fortalecer la presencia institucional y las tareas de vigilancia, la AEI llevó a cabo 368 operativos en los municipios de la región sur, así como en tramos carreteros considerados prioritarios.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Agencia Estatal de Investigación reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad, el respeto al Estado de Derecho y la tranquilidad de la ciudadanía.