Informa AEI Occidente resultados del mes de diciembre del 2025

Destaca la detención de 20 personas con órdenes de aprehensión, 21 en términos de flagrancia, se localizó a 14 personas con reporte de desaparición y se recuperaron 17 vehículos, entre otros resultados

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Zona Occidente, informó sobre los resultados de actividades realizadas en el mes de diciembre del 2025 en los 20 municipios que componen la región.

El reporte indica que en los 31 días que comprendieron el último mes del año, se cumplimentaron 20 órdenes judiciales de detención, se localizaron 14 personas y se realizaron 66 operativos en distintos municipios de la región.

Se da a conocer que fueron detenidas 21 personas en flagrancia, se efectuaron 03 cateos, se recuperaron 08 automotores con reportes de robo y se recuperaron por distintos motivos 17 vehículos.

Las estadísticas señalan también que, en ese periodo, se aseguraron 2 kilos 799 gramos de mariguana, 73.32 gramos de cocaína, 0.17 gramos de heroína y 77.3 gramos de cristal.

De igual forma, se aseguraron en distintas intervenciones 5 armas de fuego de las cuales cuatro son armas cortas y 1 arma larga, así como 27 cartuchos de distintos calibres.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener perseguir los delitos, el combate a la impunidad para seguridad y tranquilidad de las y los chihuahuenses.