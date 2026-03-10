Inflación en México volvió a salir del objetivo del Banxico; se aceleró a 4.02% anual en febrero

Luego de meses dentro del objetivo del Banco de México (Banxico), la inflación a los consumidores se aceleró en febrero pasado, con lo que alcanzó su nivel más alto desde junio del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0.50%, mientras que en comparación anual presentó una tasa de 4.02 por ciento.

Así, la inflación salió del objetivo del banco central de 3% +/- 1 punto porcentual y se ubicó en su mayor nivel desde junio del 2025, cuando los precios incrementaron 4.32 por ciento.

Este impacto, de acuerdo con las minutas de la última reunión del Banxico, sería temporal y fue considerado como “reducido y focalizado”.

Actualmente, la institución central pausó sus movimientos en su tasa de interés, la cual se encuentra en 7 por ciento. Se espera que en su próxima reunión se mantenga la tasa.

La presión en subyacente

Dentro del informe del Inegi se observó que las presiones para la inflación se dieron en el rubro subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles.

En febrero pasado, el índice subyacente presentó una variación de 4.50% en comparación anual.

Dentro de este, los precios de las mercancías incrementaron 4.55%, mientras que del lado de los servicios, estos se encarecieron en 4.65 por ciento.

El rubro no subyacente, por su parte, se ubicó en 2.44% anual en febrero pasado.

Al interior de este, los precios de los agropecuarios aumentaron en 4.50%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 0.89 por ciento.

Alza a productores fue de 1.14% anual

Contrario a la inflación a consumidores, el alza en los precios a los productores en México se suavizó en febrero pasado. El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP),incluyendo petróleo, reportó un avance mensual de 0.27%, con lo que en comparación anual los precios se incrementaron en 1.14 por ciento.

“Pasó de 1.44 a 1.14% anual, mínimo desde enero del 2024. Reflejó la apreciación cambiaria, menores costos por fletes marítimos y una alta base comparativa en precios de metales”, indicó Alejandro Saldaña.

Sin embargo, hacia adelante el panorama podría cambiar ante las tensiones geopolíticas que se han intensificado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha hecho que el precio del petróleo supere los 100 dólares por barril en los últimos días.

El informe del Inegi mostró que el Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo el petróleo, incrementó 0.75% en su comparación mensual, mientras que en comparación anual el avance fue de 0.56 por ciento.

En tanto, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, considerando el petróleo, presentó un crecimiento de 0.08% mensual, mientras que en comparación con febrero de hace un año el crecimiento fue de 1.37 por ciento.

Por rubro de actividades económicas, solo el sector primario, que engloba a la pesca, ganadería, agricultura y similares, tuvo una baja de 6.30% anual.

En contraste, las actividades terciarias, es decir, el sector de los servicios, fueron las que más presionaron los precios, con una inflación de 3.77% anual, mientras que en el sector de las industrias, que son las actividades secundarias, la inflación fue de apenas 0.23 por ciento.

¿Qué productos afectaron a la cartera?

Por incidencia, estos fueron losproductos con precio al alza en comparación mensual que más golpearon los bolsillos de los mexicanos:

Jitomate 22.51%

Papa y otros tubérculos 20.86%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.80%

Vivienda propia 0.28%

Tomate verde 18.89%

Limón 25.97%

Plátanos 10.79%

Otros alimentos cocinados 0.86%

Cigarrillos 2.27%

Restaurantes y similares 0.53%

Por el otro lado, estos fueron los productos que reducieron su precioen comparación mensual y que le dieron alivio a la cartera, ordenados por incidencia: