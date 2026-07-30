INE ordena retirar señalamientos de “narcopartido” contra Morena; PRI acusa censura

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, por la difusión de diferentes publicaciones en redes sociales que vinculan a Morena con el crimen organizado y el narcotráfico, debido a que argumentó que las acusaciones no tienen sustento fáctico.

Dicha Comisión explicó que esta queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Movimiento de Regeneración Nacional con expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de morena” y “narcopartido”, las cuales, según el partido guinda, le atribuyen falsamente vínculos con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

En ese sentido, detalló que determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de 5 publicaciones realizadas desde cuentas de Moreno Cárdenas y del Partido Revolucionario Institucional, así como de 4 publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta del partido, al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico.

Adicionalmente, declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Movimiento de Regeneración Nacional, al considerar que se basa en hechos futuros de realización incierta.

PRI rechaza resolución del INE

El PRI expresó su “más enérgico, total y contundente rechazo” a la “insólita” resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordena a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, retirar de redes sociales las publicaciones donde señala que Morena es un narcopartido al servicio del crimen organizado.

“Este fallo no es más que una burda maniobra de intimidación política dictada desde el poder, un intento desesperado por imponer la censura y una muestra inequívoca de que el régimen busca instaurar una dictadura donde nadie los cuestione, nadie los critique y nadie se atreva a exhibir sus nexos inconfesables con la delincuencia organizada”, afirmó el partido tricolor.

Señaló que es el “colmo del cinismo” que el gobierno, “pretenda usar a las instituciones del Estado para censurar y atentar contra las libertades de las voces de oposición”.

Denunció que la resolución del INE evidencia una preocupante y alarmante pérdida de autonomía. “México necesita con urgencia absoluta seriedad, imparcialidad, independencia y apego a la ley en la aplicación de la justicia electoral, y mucho más en la antesala del proceso electoral de 2027, una elección histórica en la que se juega el destino, la libertad y el futuro de México.

“Las y los mexicanos exigimos un árbitro electoral verdaderamente confiable y autónomo, no un organismo sometido que actúe como oficialía de partes del poder y como un escudo del régimen para blindar su impunidad ante las urnas”.

El PRI advirtió con que no guardará silencio “ante este agravio” y combatirá esta resolución “arbitraria con toda la fuerza de la ley, pero sobre todo con la fuerza de la razón en las calles y en cada rincón del país”.

“No estamos dispuestos a permitir que conviertan a México en un cementerio de libertades donde la consigna del poder sea la única narrativa permitida. Entre más intenten callarnos, con mayor firmeza seguiremos denunciando el desastre y la complicidad criminal que han traído al poder.

“Que lo escuchen bien en Palacio Nacional: al PRI, a su dirigencia y a la oposición libre de México nadie nos va a doblar. No nos vamos a dejar censurar, no nos van a asustar y los vamos a seguir denunciando. Estamos firmes y en pie de lucha para defender la libertad, la verdad y el derecho sagrado de las y los mexicanos a vivir en un país democrático, justo y en paz”, concluyó.