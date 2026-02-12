Industria de camiones en México choca contra los aranceles de Trump en enero

La industria automotriz de vehículos pesados en México enfrenta un panorama “extremo negativo”, luego de que en enero pasado se desplomó la producción, exportación y ventas de camiones a cifras del 50%, que ya impactó en la pérdida de empleos del 20% de la plantilla laboral, confirmó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La imposición del 25% de aranceles de Estados Unidos a México, así como la importación masiva de camiones usados estadounidenses provocó que la producción se contraiga 52% durante el primer mes del 2026, al fabricar sólo 6,793 unidades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que las exportaciones de camiones cayeron 53.8%, con el envío de 5,076 unidades. Tanto producción como exportación se ubican como las cifras más bajas en la historia de la industria, al menos en los últimos 16 años.

Las ventas de camiones al mayoreo disminuyeron 36%, al comercializar 1,676 unidades, comparadas con las 2,600 del 2025; en el caso de las ventas al menudeo cayeron 46.32% con 2,073 unidades.

“Este resultado (de ventas al menudeo) quedó por debajo de las cifras prepandémicas de 2019 en un 29.5 por ciento”, sostuvo la AMDA.

El director de asuntos públicos de la ANPACT, Alejandro Osorio, sostuvo que se perdieron 6,000 empleos en la manufactura de camiones en México, que representa el 20% de la plantilla laboral en la industria, durante todo el 2025 y enero del presente año, como reflejo de la contracción en las diferentes variables.

“El acuerdo ambiental, a pesar de que se firmó con autoridades federales en noviembre pasado, no está conteniendo la importación de vehículos usados que están dañando la planta productiva, al empleo en México generado por la industria automotriz y obviamente también afecta a toda la cadena de suministro”, refirió.

En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA dijo: “el panorama (para la industria de vehículos pesados), desafortunadamente es en extremo de negativo y por ello, un factor que puede incidir de manera mucho más rápida en atenuar esta caída es establecer un control estricto en la importación de vehículos pesados provenientes de Estados Unidos”.

La propuesta es elevar el arancel de 10 a 50% a la importación de camiones usados procedentes de Estados Unidos.

Actualmente, la importación de camiones pesados se lleva a cabo mediante el pago de un arancel del 10% para vehículos entre 8 y 10 años de antigüedad y urge replantear la afectación, ya que, hasta el momento, las medidas gubernamentales no son suficientes.

El representante de la ANPACT señaló que la caída de 35.7% en las ventas al mayoreo es reflejo de un contexto en el que la cautela de empresas transportistas y la baja de pedidos al mayoreo de otras industrias generan un debilitamiento de la demanda de vehículos pesados como bienes de capital que transportan mercancías, bienes e insumos de producción para múltiples industrias.

“En enero del 2026, ya se tiene un impacto no solamente en los números, sino en familias, en personas y en oportunidades para la gente. Es muy importante llevar a cabo acciones estratégicas tanto en el diálogo que tenemos con el gobierno Federal, con autoridades estatales y con el propio sector privado para impulsar el mercado interno”, dijo Alejandro Osorio.

Añadió que la modernización del parque vehicular pesado, mediante la sustitución de unidades antiguas por nuevas, es esencial para mejorar la seguridad vial, reducir los accidentes viales, contribuir a la competitividad de la industria y tener un mejor medio ambiente.