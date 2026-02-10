Incursión a Venezuela, “un crimen de guerra” para el saqueo: embajadora en México

Ciudad de México. La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela se trató de un “crimen de guerra” que viola el derecho internacional, y fue cometido para hacerse con el control de los recursos naturales del país sudamericano, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, acusó la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo.

Durante una reunión del Grupo de Amistad con Venezuela, de la Cámara de Diputados, la diplomática lamentó que en la actualidad el gobierno de Estados Unidos ha hecho prevalecer “la ley del más fuerte” y podría cometer este tipo de agresiones armadas contra cualquier otra nación, por lo que “nos unimos… o pongamos las barbas en remojo”.

En un encuentro que se realizó casi exclusivamente con diputados de Morena y PT, quienes dieron le dieron la bienvenida y le manifestaron su apoyo, Lugo señaló que la incursión estadunidense del pasado 3 de enero en Caracas se trató de “una agresión a un país sin armas, que estaba en paz, que no estaba agrediendo a nadie. Un país que estaba durmiendo y que lo despertaron con la brutalidad de una agresión militar”.

Luego de destacar que en esos hechos perdieron la vida 108 personas, tanto militares como civiles de diversas posiciones políticas, la diplomática enfatizó que lo ocurrido se trata de una “grave violación al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a los pactos internacionales que se han firmado a lo largo de los años”.

Lugo recordó el aforismo de Benito Juárez según el cual “el respeto al derecho ajeno es la paz” y subrayó que la verdadera motivación de Washington para tomar prisionero al presidente venezolano Nicolás Maduro fue controlar los múltiples recursos naturales que el país sudamericano tiene.

“Nosotros tenemos la mayor cantidad de reservas de petróleo probadas del planeta Tierra, que garantizan por más de ocho siglos” el abasto de ese recurso, a lo cual se añade que Venezuela es el séptimo país con más gas del mundo, y posee tierras raras y minerales, dijo la embajadora. “Y eso es lo que se está disputando hoy a nivel planetario por el hegemón, los centros de poder hegemónicos. Y es donde nosotros tenemos que hacer un alto y pararlos”.

Para justificar la agresión militar, subrayó, ellos “empezaron con la narrativa del narcotráfico, del llamado cártel de los soles”, cuya existencia finalmente fue descartada por el propio Departamento de Estado estadunidense.

Lugo puntualizó que el gobierno de Donald Trump pensó que tras su intervención militar “iba a haber un conflicto armado interno, un estallido social, (pero) nada de eso está pasando en mi país. Hay paz, el gobierno lo lleva la revolución bolivariana y las condiciones de la venta de los recursos los pone la revolución bolivariana”. En ese mismo tono, recordó la existencia de una campaña para exigir el regreso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Venezuela.

En ese tono, parafraseó al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, al señalar que si otros países no alzan la voz contra las agresiones estadunidenses, después son ellos los que pueden sufrir ataques similares. “O nos unimos… o pongamos las barbas en remojo”.



Críticas del PAN

La única nota discordante en la reunión fue del diputado panista Daniel Chimal García, quien manifestó que su partido “de ninguna manera va a ser cómplice de ningún autoritarismo”, por lo que es solidario “con las personas sí, no con los abusos de poder; con la democracia sí, no con su simulación.

El legislador del blanquiazul señaló que en el PAN “más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al voto, de las libertades fundamentales y con los derechos humanos, no como un discurso retórico, sino como una convicción que ha guiado históricamente a nuestro país”

En ese tono, dijo, “respaldamos que desde el Grupo de Amistad México-Venezuela se emita un pronunciamiento institucional firme, donde se deje claro que nuestro país apuesta por elecciones libres, transparentes, verificables, con observación internacional y plena participación política” en Venezuela.

Chimal sólo permaneció unos minutos más, después de los cuales se retiró del salón donde se llevó a cabo el encuentro. Tras su intervención, varios diputados morenistas y petistas reprocharon la “hipocresía” del representante del PAN y denunciaron la postura “genuflexa” de ese partido, al cual acusaron de desear y promover una intervención armada de Washington en México.La propia embajadora Lugo lamentó las afirmaciones de Chimal, a las que calificó como una “cachorrada”.