Incendios en lotes baldíos y terrenos durante fin de año fueron provocados por pirotecnia: Bomberos

Carlos Martínez, subdirector de Bomberos dio a conocer que, de los reportes de incendios en lotes baldíos y traspatios de domicilios en fin de año del 2025, el cien por ciento se debieron a que personas lanzaron pirotecnia.

En el último bimestre de 2025 se registró un incremento de hasta el 100 por ciento en incendios relacionados con la quema de pirotecnia, algo que, para el Cuerpo de Bomberos capitalino, es considerablemente grave, ya que muchas familias se pusieron en riesgo.

Testimoniales a Bomberos, informaron que, para fin de año, hubo casos de quienes lanzaron pirotecnia hasta domicilios, poniendo en riesgo a los habitantes de las casas.