Incendio consume predio en carretera a Cuauhtémoc

Chihuahua, Chih.— Un fuerte incendio se registró en un predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, donde las llamas se extendieron rápidamente debido a la presencia de plástico, madera, material combustible y hierba seca.

Elementos de Seguridad Pública y Bomberos acudieron al lugar y realizaron una entrada forzada, debido a que no había moradores en el inmueble. Más de cinco unidades de Bomberos fueron necesarias para controlar y sofocar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

Las labores de emergencia generaron además un importante congestionamiento vehicular en la carretera, principalmente en el sentido de Chihuahua hacia Cuauhtémoc, mientras los cuerpos de auxilio trabajaban para controlar completamente el incendio.