Inauguraciones y obras a la vista-Manque y Santiago en evento de Bien Común-Alfredo y sus compas-INE censura a ‘Alito’

Un mes antes de su Informe de Gobierno y enfocado en inaugurar las obras insignia de su segunda administración municipal, el alcalde Marco Bonilla inaugurará este próximo miércoles 5 de agosto el paso superior de la carretera Aldama en su cruce con la avenida Fuerza Aérea, una obra que destrabará el tráfico vehicular de manera considerable en ese sector oriente de la capital, ya sea para quienes vayan o vengan del vecino municipio o para quienes se trasladen al Aeropuerto, lo que también beneficiará de lleno a los habitantes de las colonias del suroriente. El plan de Bonilla es tener listas las inauguraciones de esos pasos superiores que prometió y poco a poco se han convertido en realidad, pues además de resaltarlas durante su Informe que será el 4 de septiembre, también pretende dejarlas listas para cuando le toque solicitar licencia y entonces sí buscar la candidatura del PAN a la gubernatura.

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El que después de reunirse el martes con diputados locales que integran la bancada del PAN y que coordina Alfredo Chávez, hizo coincidir a dos candidateables de Acción Nacional a la alcaldía de Chihuahua capital, es el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, quien ayer invitó a la diputada federal Manque Granados y al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, al cierre de la Veraneada 2026, en donde ambos suspirantes convivieron con niños que participaron en esas actividades organizadas por la dependencia estatal en mención, en conjunto con la Secretaría de Educación y Deporte, por lo que ahí también anduvo su titular, Hugo Gutiérrez Dávila.

Así que de nueva cuenta y tal como sucedió la semana pasada, tanto Manque como Santiago han sido contemplados en este tipo de eventos por parte de funcionarios estatales y diputados locales, pues aunque todavía no se conocen las reglas del proceso interno que determinará quién será el ungido o la ungida para abanderar al panismo en la capital, ambos son tomados en cuenta como cartas fuertes para serlo, además de que ahí también anduvieron las diputadas Carla Rivas, Nancy “La China” Frías y Joss Vega, la cual durante la tarde, tanto ella como Manque realizaron un recorrido en las colonias del Distrito 15 que también forman parte del Distrito 6 federal.

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Otro suspirante del PAN que ayer anduvo de reunión en reunión, es el coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez, quien en los últimas días ha estado operando fuerte para sacar adelante los pendientes, en especial el dictamen para la solicitud del crédito para Poniente 5 en lo que será la próxima sesión ordinaria, sin embargo, antes de iniciar con todas los encuentros de trabajo y consenso, el líder parlamentario aprovechó para compartir el café y el pan con su colega Jorge Soto, así como con la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Alejandra Enríquez y el juez Paco Navarro, ya que como integrantes del mismo grupo político dentro del PAN, es necesario ponerse al día respecto a cómo va el tema de la sucesión por la alcaldía capitalina.

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La que hoy encabezará un evento que reunirá a los tres Poderes es la gobernadora Maru Campos, quien por cierto ayer no se volvió a quedar callada ante el desdén que el régimen de la 4T tiene hacia Chihuahua, aunque esa verdad incomode a los morenistas locales. El evento que encabezará la Góber es la entrega de equipamiento para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que dirige Gilberto Loya, mismo que se llevará a cabo en el Complejo Estatal que se ubica en la salida a Aldama y en donde estarán presentes la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera y el presidente del Congreso, Memo Ramírez, así como el comandante de la V Zona Militar, Felipe González Moreno y el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Fernando Ávila, estos dos últimos con quienes la Gobernadora ha tenido coordinación, a pesar de que desde el centro del país se empeñen en sabotear todo lo que tiene que ver con Chihuahua.

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El que salió regañado también por decir verdades que incomodan a Morena y al régimen es el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, a quien el Instituto Nacional Electoral le prohibió calificar a Morena de “narcopartido”, incluso hasta le exigió retirar de sus redes sociales las publicaciones en las que llamó una y otra vez al partido oficialista de esa manera, lo que por supuesto encendió las alarmas no nada más de priistas, también de panistas que han calificado de esa forma al partido en el poder. Además, ‘Alito’ le recordó al INE estar más enfocado en perseguir palabras, que en buscar impedir la injerencia de los cárteles del narcotráfico en las elecciones, y que por supuesto eso demuestra que está el servicio del morenismo y del régimen de la 4T. Así las cosas con el “árbitro electoral”, el cual en lugar de sancionar al “narcopartido”, lo defiende de quienes lo señalan.