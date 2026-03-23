Inaugura UACH el X Congreso Nacional de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hoy hace su décimo Congreso encabezando el evento el director de la facultad, Alberto Duarte Bustillos.

Acompañados por el alcalde Marco Bonilla quien realizó la inauguración formal esta mañana, así como la asistencia del Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera en representación de la gobernadora Maru Campos.

En su intervención Bustillos comentó que es necesario que se den espacios políticos en encuentros con este ante un momento de evolución para el paro y construir alternativas, con el poder de la academia con un cambio social.

“La disputa no es únicamente la eficiencia tecnológica, sino la conservación de las bases de la sociedad, la justicia, la libertad, la dignidad, entre otras. En paralelo, al ángido desarrollo que estamos viviendo, observamos un contexto político que agrada a las más relevantes ediciones. El descrédito de las instituciones, la desconexión entre la ciudadanía y los gobiernos y principalmente la expansión de ediciones simplificadas que reducen problemas con épocas opuestas, soluciones inmediatas”, comentó.

Cabe destacar que estuvo presente el diputado del PAN José Alfredo Chavez Madrid, asistió en representación del Congreso del Estado.



Asimismo estuvieron presentes académicos de diversas universidades del país, destacando la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), con el fin de participar en el primer congreso que se lleva a cabo al norte del país.

