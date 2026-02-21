Inaugura Estado pavimentación de calle y plantas purificadoras de agua en Ascensión

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) inauguró en Ascensión la pavimentación de la calle Ramón Rayón y 13 sistemas de purificación de agua.

Además se sustituyó el subcolector de drenaje que atraviesa la vialidad, con el objetivo de mejorar la movilidad y prevenir riesgos de contaminación.

En total se pavimentaron 7 mil 558 metros cuadrados, se construyeron mil 200 metros lineales de guarniciones, y se reemplazaron 55 tomas y descargas domiciliarias.

La inversión fue de 3 millones 405 mil pesos aportados por el Estado y 3 millones mil 423 pesos por el Municipio.

Los sistemas de purificación de agua se instalaron en planteles educativos de la cabecera municipal, con una inversión de 2 millones 102 mil 152 pesos.

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, dijo que estas obras resuelven de fondo un tema hidráulico y sanitario que era necesario atender.

Añadió que fortalecen las condiciones de salud, mejoran el desempeño escolar y generan un impacto positivo en la economía de las familias.