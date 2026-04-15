Inapelable liberación de sujeto que disparó a abogados en funeraria de Parral, víctimas pueden ampararse: Fiscalía

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos aclaró que la determinación que tomó una magistrada para liberar de responsabilidad penal a Fernando R. G., quien disparó en contra de dos abogados al interior de una funeraria en Hidalgo del Parral resulta inapelable, sin embargo, aclaró que las víctimas pueden promover un recurso de amparo.

Asimismo, aclaró que si bien, la Fiscalía no puede apelar la resolución de la magistrada Elizabeth Macías, se analiza la posibilidad de promover otro tipo de recursos jurídicos.

La notificación se recibió el pasado lunes, tratándose de una revocación a la vinculación a proceso que se había obtenido en contra del imputado, quien es hermano del diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso local y que permanecía bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La agresión se registró el pasado 29 de septiembre del 2023 cuando el imputado pretendía disparar en contra de un masculino presente en la funeraria y que, dos abogados identificados como Héctor Villasana Ramírez y Enrique Eduardo Muñoz (abogados defensores del exgobernador César Duarte) intentaron detenerlo, resultaron lesionados.