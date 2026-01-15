Inagurarán próximamente Parque Aventura en Guachochi

José Miguel Yañez Ronquillo presidente municipal de Guachochi indicó que en próximos meses quedará listo el parque aventura una atracción más para el turismo en la sierra.

Informó que se trata de un parque nuevo el cual estará listo para los primeros meses de este 2026, el objetivo es impulsar el turismo ya que se cuenta con una cercanía con Creel, municipio en el que se localiza el parque aventura Barrancas del Cobre.

El parque de Guachochi contará con una inversión de 40 millones de pesos aproximadamente, con algunas actividades extremas.

Esta atracción contará con una inversión del Municipio antes mencionado y la Secretaría de Turismo que encabeza Edibray Gómez Gallegos, además de tener un acuario en puerta, el cual tendrá inauguración formal.