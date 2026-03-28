Impulsa PRI la estrategia “Hagamos un Chihuahua Fregón” y convoca a ciudadanos a construir el futuro del estado

En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal en el que se abordaron temas estratégicos para la vida interna del partido y el fortalecimiento de su estructura rumbo a los próximos retos políticos en la entidad.

Entre los puntos relevantes del orden del día se presentó el informe sobre la incorporación de nuevos consejeros políticos estatales, quienes posteriormente rindieron protesta como integrantes del Consejo Político Estatal, fortaleciendo la representación y participación interna del partido.

Además el PRI en Chihuahua fortalece su estrategia de participación ciudadana “Hagamos un Chihuahua Fregón”, una iniciativa que busca escuchar a la sociedad y construir, junto con las y los chihuahuenses, una agenda que permita recuperar el rumbo del estado y del país.

Durante su mensaje, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, destacó que esta estrategia forma parte del movimiento nacional “Defensores de México”, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo, foros y encuentros ciudadanos para conocer de primera mano las necesidades más apremiantes de la población.

El dirigente priista señaló que el PRI es un partido con experiencia de gobierno y con la capacidad de regresar a conducir los destinos de Chihuahua para impulsar resultados, progreso y desarrollo con una visión clara de futuro.

La iniciativa “Hagamos un Chihuahua Fregón” convoca a militantes, simpatizantes, ciudadanos progresistas y organizaciones de la sociedad civil a participar activamente en la construcción de propuestas para mejorar el estado, mediante foros, conversatorios municipales, encuentros regionales y participación en redes sociales.

Las propuestas ciudadanas serán recopiladas durante varios meses en municipios, distritos y secciones electorales, para posteriormente integrarse en una agenda estatal que será presentada públicamente.

por su parte, Janeth Montes López, secretaria general del CDE del PRI Chihuahua, subrayó que el partido tiene una ruta clara rumbo al 2027, con una agenda sólida y estrategias bien definidas para construir un Chihuahua más fuerte, competitivo y con mejores oportunidades para todas y todos.

Al acto acudieron distinguidas personalidades del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellas José Benítez, delegado nacional del CEN, Ariana Rejón, presidenta nacional del ONMPRI, así como líderes de sectores y organizaciones del partido, además de cientos de militantes priistas que se dieron cita para respaldar este momento clave en la vida interna del tricolor.