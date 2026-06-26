En mi registro no quise porras ni aplausos; debemos convencer a quienes aún votan por otra opción política, asegura Andrea Chávez

La aspirante a Coordinadora de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Andrea Chávez, hizo un llamado a la militancia, simpatizantes y ciudadanía a privilegiar el trabajo en territorio, el diálogo directo y la organización para seguir construyendo el cambio que demanda el estado.

Afirmó que el verdadero reto está en convencer a quienes aún tienen dudas o han depositado su confianza en otras opciones políticas, escucharlos y compartirles los logros de la Cuarta Transformación en el resto del país.

“¿Para qué perder el tiempo convenciendo al convencido y aplaudiéndonos a nosotros mismos, si aún siendo mayoría aún hay 500 mil chihuahuenses que votan por otra opción política y que sin duda nos apoyarían si habláramos con ellos de frente, mirándonos a los ojos, tomados de la mano y contándoles nuestras propuestas?”, expresó.

Por ello, recordó que durante su registro ante Morena pidió a las y los simpatizantes permanecer en sus comunidades y continuar recorriendo calles, colonias y municipios, convenciendo puerta por puerta y casa por casa, convencida de que la cercanía con la gente seguirá siendo la principal fortaleza del movimiento.

En un mensaje profundamente personal, Andrea Chávez compartió que, pese a lo avanzado de su embarazo, decidió acudir acompañada únicamente por su hijo Emiliano, a quien describió como su compañero inseparable en esta etapa de su vida y de su compromiso con Chihuahua.

“Nadie mejor que él para acompañarme, porque aún sin nacer ya acumula una larga experiencia en recorridos, asambleas y hasta marchas ciudadanas en defensa de la tierra a la que amamos”, señaló.

Finalmente, convocó a las y los chihuahuenses a asumir un papel activo en la transformación del estado, dialogando con familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para compartir los avances de la transformación y sumar nuevas voluntades.

“Chihuahuense, no esperes a que la encuesta llegue a tu casa, toma el futuro en tus manos… porque juntas y juntos tomaremos las riendas del Estado de Chihuahua para que nuestras hijas e hijos, a quienes entregamos nuestro esfuerzo y sacrificio, sean quienes cosechen los frutos más dulces de nuestras luchas”, concluyó.